Buon Compleanno Hello Kitty.

Un compleanno importante in questo 2024, Hello Kitty, il celebre personaggio creato da Sanrio diventato un’icona culturale e un fenomeno di marketing, compie 50 anni.

Nata dall’immaginazione di Shintarō Tsuji, fondatore di Sanrio, Hello Kitty è stata la beniamina di generazioni di ragazzine con il suo design caratteristico: sembra un gatto bianco ma non lo è, si tratta di una semplice bambina inglese, due occhi rotondi, un naso a bottone, baffi e un nastro rosso tra i capelli.

Il personaggio, oltre a essere una figura popolare su una vasta gamma di prodotti, rappresenta un fenomeno sociologico e di marketing con un giro d’affari miliardario ogni anno.

La popolarità di Hello Kitty è stata possibile grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di adattarsi alle tendenze culturali e di consumo nel corso degli anni.

Oltre a essere una presenza costante in prodotti di ogni genere, Hello Kitty ha avuto incarnazioni in fumetti, serie TV animate e altri media.



