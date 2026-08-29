Buon Compleanno Michael

Era il 29 agosto 1958 quando a Gary, Indiana, nacque il settimo di nove figli della famiglia Jackson: Michael.

Nella biografia scritta da suo fratello Jermaine, l’artista viene descritto come introverso, timido, ma anche scherzoso e divertente, ma soprattutto brillante ed estremamente determinato a esprimere se stesso attraverso la musica.

Fin dagli esordi con i Jackson 5, il padre Joseph, certo del grande talento dei ragazzi, li costringeva a esercitarsi ogni giorno per ore a preparare i loro pezzi.

Michael aveva poco più di sei anni quando si unì a cantare con i suoi fratelli, e non passò molto tempo prima che Joseph si accorse che era proprio l’ultimo arrivato nel gruppo ad avere la stoffa del frontman, dimostrando di essere un vero e proprio animale da palcoscenico, una qualità che non perse mai negli anni.

Ciò che più sorprende degli spettacoli di Jacko, infatti, è la sua inconfondibile smania di stare sul palco e di stregare il pubblico con la magia del suo show.

Se ancora oggi Michael Jackson è considerato uno dei più grandi intrattenitori di tutti i tempi, non fu di certo solamente grazie agli effetti si scena che lui stesso escogitava per rendere strabilianti le sue performance, come ad esempio il celebre 45° Degree Lean (inclinazione antigravitazionale), eseguito durante Smooth Criminal.

Il suo talento nella danza era sicuramente una delle peculiarità più strepitose e impressionanti di questo artista. Non per altro, infatti, nei suoi concerti era spesso prevista un’esibizione puramente di ballo, in cui Jacko si esibiva in alcuni passi della Street Dance e dell’Hip hop, degli stili di danza che grazie al successo ottenuto dal cantante sono divenuti negli anni molto popolari in tutto il mondo.

A differenza dei suoi precursori, Jackson non ballava per accompagnare le sue canzoni, bensì per lui la danza rappresentava il fulcro dell’esibizione stessa.

È impossibile immaginarlo mentre canta Billie Jean senza eseguire il Moonwalk oppure Bad senza ballare per il palco. La maggior parte dei suoi brani, infatti, furono concepiti per esprimere la sua arte anche attraverso la danza, senza la quale le sue canzoni non avrebbero di certo conquistato il mondo intero con lo stesso pathos emotivo.

Ad un certo punto della sua carriera però il suo percorso oramai da star indiscussa viene turbato da vicende che nulla hanno a che vedere con il suo talento ma coinvolgono la “zona grigia”.

Un tracollo umano che il fragile Michael faticherà a sopportare fino alla sua tragica scomparsa il 25 giugno del 2009 a Los Angeles. Buon Compleanno Michael







