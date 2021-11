Buon Compleanno Monica Vitti

Oggi è un giorno speciale per Maria Luisa Ceciarelli questo il nome reale di uno dei volti indimenticabili del cinema Italiano, noi la conosciamo come Monica Vitti.









La sua caratteristica voce roca e quella sua verve unica l'hanno accompagnata per 40 anni in un percorso che l'ha vista prima musa di Michelangelo Antonioni che le diedero la fama planetaria passando per i ruoli brillanti di pellicole come “la ragazza con la pistola”. Una lunghissima serie di premi e tra le tante curiosità fu protagonista anche del videoclip di “ma chi è quello li” di Mina, la sua controfigura molto spesso è stata Fiorella Mannoia. La sua ultima apparizione pubblica risale al marzo del 2002, alla prima Teatrale italiana di Notre-Dame de Paris. Poi qualche foto rubata prima del silenzio, un silenzio rotto in un paio di occasioni dal compagno di una vita Roberto Russo per confermare che Monica vive nella casa di Roma dove ha sempre vissuto accudita dallo stesso e da una badante dichiarazione ribadita anche lo scorso anno. Auguri Monica icona immensa del cinema Italiano.