Buon compleanno Paperino

Che i miti non invecchino mai è un dato di fatto, ma Paperino li batte tutti in simpatia e amore sciuscitato. Donald Duck esordiva il 9 giugno del 1934 nel corto animato "The Wise Little Hen" (La Gallinella Saggia) delle Silly Symphonies cui hanno fatto seguito la bellezza di 150 medio ecortometrggi che lo vedono protagonista. "Paolino Paperino", così ribattezzato in Italia, è un personaggio poliedrico vessato dalla presenza di uno Zio, (Paperone), ricchissimo ma altrettanto tirchio, la sua eterna fidanzata, (Paperina) sempre pronta alla critica e facile a piantare il muso quando il povero papero non riesce a proprio a portare a termine le cose che gli sono state chieste di fare. Il tutto unito al dover accudire tre terrili pesti di nipoti ,(Qui Quo Qua) che trovano negli scherzi allo zio la loro principale fonte di divertimento.

Paperino sperimenta sia le gioie dell'amicizia sia le frustrazioni provocate dalle futili seccature della vita e proprio per questo i fan di tutte le età possono identificarsi nei suoi cambi d'umore. Il settimanale "Topolino" ha dedicato al personaggio forse più simpatico dell'allegra banda Disney un numero speciale in edicola a giugno che lo vede protagonista in ben 5 avventure a fumetti che metteno in risalto la sua complessa personalità.

Buon Compleanno Donald Duck