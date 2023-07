CURIOSITÀ Buon Compleanno Pinocchio La prima stesura risale al 7 luglio 1881 quando sono stati pubblicati i primi racconti del burattino di legno

Buon Compleanno Pinocchio.

Ci sono le conferme sul fatto che fosse di legno, che il naso si allungasse se diceva bugie, ma quello che all’origine era completamente diverso era il finale.

Cupo e decisamente horror: Pinocchio, amato burattino, nei primi racconti pubblicati non si è mai trasformato in un ragazzino in carne e ossa.

[Banner_Google_ADS]

La sua fine è impiccato a un albero, per mano del Gatto e della Volpe. Nessuna poesia nemmeno nel finale: quello di Pinocchio di prima penna fu più che altro un finale nudo e crudo, tanto che i bambini dell’epoca ci riferiamo agli anni ’80 di fine ‘800 insorsero a ragione.

Insomma, Carlo Collodi, nato il 24 novembre del 1826 il cui vero nome era Carlo Lorenzini, Collodi è il nome del paese di cui era originaria la madre, assegnò al povero burattino un destino decisamente più tragico.



Audio Gallery



I più letti della settimana: