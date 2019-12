"Buon Compleanno Playstation". Era infatti il 3 Dicembre del 1994 quando sul mercato giapponese prima, mondiale poi, faceva il suo esordio la consolle che ha definitivamente cambiato il mondo e il modo di giocare ai videogiochi. Era la prima versione alla quale ne sono seguite altre tre e da Natale 2020 saranno quattro con l'uscita della nuova nata la "Playstation5". La Sony entrava di fatto in un mercato che vedeva, allora, lo strapotere della Nintendo e della SEGA, due colossi. Ma dalle nostre parti la consolle grigia arriverà solo un anno dopo, (infatti, la console arrivò solo il 29 settembre del 1995), e già con un biglietto da visita di tutto rispetto. In patria infatti aveva venduto 100mila unità al suo lancio, impressionante se si pensa che nel mondo la consolle domestica Sony è stata la prima a superare i 100milioni di unità vendute in tutto il mondo dalla sua comparsa. Sotto la sapiente guida di "Ken Kutaragi" l'azienda nipponica ha ribaltato il concetto di videogame dando vita ad una versione di gioco totalmente diversa, da quel giorno, infatti nulla è stato più come prima nel modo di intendere l'intrattenimento digitale e permettendo a migliaia di sviluppatori di realizzare delle esperienze di gioco fuori dagli schemi. Bisogna però dare a Cesare ciò che è di Cesare, e una parte cospicua del successo va sicuramente attribuita all'incredibile campagna pubblicitaria che Sony mise in pista per il lancio della sua "creatura" e che la accompagnò nel suo cammino. Una serie di spot decisamente originali per l'epoca che diedero il loro considerevole contributo alla notorietà della Playstation. unite alle esclusive produzioni in fatto di giochi. Giochi che sono diventati negli anni dei veri e propri "Cult" come: " Metal Gear Solid",

"Castlevania: Symphony of the Night",

"Resident Evil"







," Silent Hill",





"Gran Turismo", "Tekken 3" , ma senza dimenticare classici intramontabili come "Final Fantasy VII", "Tomb Raider" e "Crash Bandicoot".

Ora gli occhi e il cuore dei videogiocatori è rivolto al Natale 2020 per l'uscita dell'attesissima 5a generazione dell'amata consolle la "Playstation 5" , ma nel frattempo

Buon Compleanno amata Playstation