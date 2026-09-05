Buon compleanno Sally

Il 5 settembre 1996 Vasco Rossi pubblicava "Sally", canzone contenuta nell'album "Nessun pericolo… per te" e destinata a diventare una pietra miliare della musica italiana.

Come raccontato in più occasioni dallo stesso rocker di Zocca, il brano fu scritto in pochissimo tempo mentre l'artista si trovava a bordo di una barca, al termine di una serata di vacanza a Saint-Tropez. Ci sono dentro anch'io.

Ci sono dentro soprattutto io - scriveva Vasco Rossi sui social nel 2020, in un post che spiegava il profondo significato di "Sally" -. Le stesse parole, però, dette da una donna suonano meglio, in un uomo sarebbero a volte un po' patetiche. Meglio parlare di sé attraverso una donna che parlare di sé in prima persona".

Nella stessa descrizione, l'artista aveva proseguito soffermandosi sulla nascita del brano: "È venuta giù di getto. Un miracolo. A volte accadono. "Sally" è la prosecuzione di "Jenny", un altro ritratto di donna disincantata e fragile che ho presentato nel mio primo 45 giri. Sono io in entrambe le canzoni; ero Jenny prima e Sally dopo. Se non ho intitolato le canzoni "Vasco" è perché mi sembrava suonasse meno bene".

Il brano passa infatti in rassegna molti pensieri attribuiti a Sally, donna impegnata a riflettere sulle scelte e sugli errori della vita, ma che sembrano ricondurre allo stesso Vasco Rossi, come spesso accade nelle canzoni del suo repertorio.

Nel corso degli anni, "Sally" è stata molto apprezzata da diversi artisti, tra qui Fiorella Mannoia, la quale nel 1998 volle interpretarla proprio insieme a Vasco Rossi sul palco di "Vota la Voce".

Dopo l'esperienza nel programma, presentato in quell'edizione da Red Ronnie e Maria Grazia Cucinotta con la partecipazione di Pippo Baudo, la cantautrice romana presentò una versione live dello stesso brano contenuta nell'album del 1999 "Certe piccole voci".

Nel giorno in cui ricorre il trentesimo anniversario dalla pubblicazione di "Sally", riascoltiamola nella versione interpretata da Vasco Rossi e Fiorella Mannoia.





