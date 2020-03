Buon compleanno Starsky

Paul Michael Glaser nasce il 25 marzo a Cambridge, una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo insieme a Lowell della contea di Middlesex nello stato del Massachusetts, chiamata in questo modo in onore dell'omonima università inglese. Frequenta l'università di Tulane dove incontra il regista Bruce Paltrow suo compagno di stanza. Completa la sua formazione con un Master in teatro nel 1966 completandolo con il secondo Master, questa volta in recitazione, l'anno dopo.

Dopo diverse apparizioni in produzioni di Broadway arriva il primo ruolo in un film del 1971, veste i panni di Perchik ne Il violinista sul tetto.Sempre in quegli anni ha modo di farsi notare dal pubblico televisivo, apparendo in alcune serie TV come "Agenzia Rockford" con James Garner. Ma il vero grande successo Paul lo raggiunge tra il 1975 e il 1979, sono gli anni dove veste i panni del sergente di polizia David Starsky in servizio presso la nona Stazione di Polizia di Bay City, fittizia città posta nel Sud della California, insieme a Ken Hutchinson,

interpretato dal l'attore David Soul,(nome d'arte di David Richard Solberg), nella fortunata serie televisiva "Starsky & Hutch".





Di questa fortunata serie Glaser dirigerà anche alcuni episodi. Smessi i panni del tanto amato poliziotto Paul Michael Glaser continua la sua carriera in televisione e nel cinema ma da regista. Dirige in quegli anni diversi episodi di altrettante serie televisive, nel 1987 curò quella con Arnold Schwarzenegger, ne L'Implacabile, nel 1992 quella di Vincere insieme (The Cutting Edge). E' sua anche la regia del film Kazaam - Il gigante rap con Shaquille O'Neal. Dobbiamo aspettare però il 2004 per rivederlo sul grande schermo al fianco di Jack Nicholson in Tutto può succedere - Something's Gotta Give.

Sempre in quell'anno lo rivediamo per pochi minuti al fianco di David Soul, dove , i vecchi Starsky e Hutch, protagonisti della nota serie televisiva, danno la loro Ford Gran Torino al nuovo Starsky, questa volta interpretato da "Ben Stiller", mentre Hutch è "Owen Wilson".





Il film si conclude con i due che girano a tutta velocità per Bay City con l'auto. Durante i titoli di coda con le immagini si vedono alcune scene stunt della Gran Torino sbagliate e alcune scene eliminate. Nel 2007 interpreta il ruolo del presidente di un network televisivo in Live! Raccogliendo ascolti record al primo colpo. La vita privata di Paul Michael Glaser è anche ricca di dolori la sua prima moglie Elizabeth, la quale contrasse l'HIV a seguito di una trasfusione ricevuta durante il primo parto e morì nel 1994. La prima figlia della coppia, nata sieropositiva, morì nel 1988, per questo Paul dagli anni 90 è impegnato nella raccolta di fondi per una fondazione a sostegno dei bambini malati di AIDS, fondata proprio dalla sua prima moglie.

Buon Compleanno Paul Michael Glaser ma per tutti rimarrà per sempre David Starsky il sergente di polizia alla guida della sua Ford Gran Torino rossa con la fascia laterale bianca, o come la chiamava il suo collega Hutch :

"Il pomodoro a Strisce"