Buon Compleanno Super Mario

Nato il 13 settembre 1985, non ha mai conosciuto momenti di crisi la sua notorietà è planetaria

di Roberto Bagazzoli
13 set 2025
Immagine dal sito Nintendo
Immagine dal sito Nintendo

Super Mario spegne 40 candeline, ed è più in forma che mai. La celebre mascotte di Nintendo, nonché una delle icone della pop culture per eccellenza, celebra il 40° anniversario dalla data di pubblicazione del suo primissimo capitolo, Super Mario Bros.

Approdato sulla console Nintendo Entertainment System (NES) cambiando per sempre il mondo dei videogiochi. Da allora, molte cose sono cambiate: Mario è diventato qualcosa che ha trasceso il concetto stesso di videogioco, declinandosi e traducendosi in centinaia di opportunità creative, dando vita ad un progetto transmediale a 360°.

Videogiochi (oltre 200), pellicole cinematografiche, parchi a tema, merchandise di ogni tipo: il simpatico idraulico baffuto è diventato un vero e proprio fenomeno di culto, intercettando il consenso e l’entusiasmo di giocatori e appassionati di videogiochi di tutto il mondo.




