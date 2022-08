CURIOSITÀ Buon Ferragosto Le origini della parola risale all’antico Impero Romano, il significato letterale è “riposo di Augusto”. Indicava un periodo di festa e riposo celebrato nel corso della prima parte del mese, non solo il 15, istituito da Ottaviano Augusto nel 18 a.C.

Feriae Augusti. Le origini della parola risalgono all’antico Impero Romano, il significato letterale è “riposo di Augusto”. Indicava un periodo di festa e riposo celebrato nel corso della prima parte del mese, non solo il 15, istituito da Ottaviano Augusto nel 18 a.C. Lo si festeggiava con corse di cavalli e abbellendo con fiori buoi, asini e altri animali, risparmiandoli per un po’ dal duro lavoro. A partire dal VII secolo, la Chiesa Cattolica ha assimilato la ricorrenza, celebrandovi l’assunzione in cielo di Maria e scegliendo come data proprio il 15 del mese, che è così diventato giorno ufficiale. Celebrata tutt’oggi con processioni, sagre, rievocazioni storiche, anche se quest’anno è probabile che molti eventi siano ancora sospesi, Ferragosto continua a essere una festa di grande rilevanza in Italia .

Curiosando tra le tradizioni. Sono molteplici quelle diffuse in Italia per festeggiare questa ricorrenza speciale. Fino alla metà del XX secolo, in quel di Torino, era abitudine dei cittadini pranzare nel parco in riva al Po, vicino alla chiesetta della Madonna del Pilone. Mentre in Lombardia e Piemonte i datori di lavoro donavano ai dipendenti una sorta di mancia in denaro o in beni commestibili. Fra gli eventi più spettacolari c’è sicuramente la processione della Vara di Messina, che attira ogni anno migliaia di visitatori. un’altra processione tipica di Ferragosto, che ha inizio il 14 sera è quella di Santa Maria di Leuca, durante la quale la statua della Madonna viene condotta appunto in giro per il paese, accompagnata da fiaccole accese, cui si deve l’appellativo di “Intorciata”. Passando al Nord Italia, ecco un’altra processione di Ferragosto assolutamente imperdibile, che attira ogni anno moltissimi visitatori. La processione dell’Assunta di Riva del Garda che nasce grazie alla volontà dell’arciprete Enrico Paolazzi, del podestà Lodovico Donati e di molti concittadini che, nel 1944, fecero una solenne promessa. Tante le celebrazioni e le tradizioni anche in giro per il Mondo Irlanda, Spagna, India e Sud America.





