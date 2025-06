Buona estate

Nel nostro emisfero, il solstizio d'estate segna il giorno più lungo dell'anno, quando l'inclinazione della Terra la porta al punto più vicino al Sole. “La situazione è invertita per l'emisfero meridionale, dove è il giorno più corto dell'anno”.

La Nasa, spiega che in questo giorno il Sole raggiunge il suo punto più alto nel cielo, rispetto all'orizzonte del suo moto apparente, con il maggior numero di ore di luce dell'anno. Da un punto di vista astronomico, tuttavia, ciò accade in un istante, ossia quando la nostra stella si trova esattamente sopra, e i suoi raggi cadono perpendicolari, al Tropico del Cancro.

Quest'anno, come già anticipato, il solstizio d'estate 2025 cadrà il prossimo 21 giugno, esattamente quando in Italia saranno le 4:42. Sebbene la maggior parte di noi consideri il solstizio d'estate un giorno in realtà è un momento preciso che cade proprio in quel giorno.

Ricordiamo, inoltre, che il solstizio d'estate non cade sempre nella stessa data: può verificarsi il 20, 21 o 22 giugno, a seconda dell'anno. Questo perché il momento del solstizio non è legato a una data fissa del calendario, ma appunto è determinato dal momento esatto in cui il Sole raggiunge il suo punto più settentrionale (ossia più alto rispetto all'orizzonte) nel sua corsa annuale nei nostri cieli.