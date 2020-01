CURIOSITÀ Burger King offre un lavoro a Harry Ma in realtà era un'operazione di "viral marketing"

Burger King offre un lavoro a Harry.

Governatore del Canada? Manager della moglie? Cofondatore di una società con Meghan? Le ipotesi si susseguono riguardo le future attività di Harry, ed il web si scatena, non solo attraverso i detestabili haters, ma anche con meme e post particolarmente simpatici e goliardici.

24 ore fa, è stato pubblicato un ironico tweet sull'account ufficiale di Burger King, la famosa catena di fast food americana, che recitava così:





“Harry, questa famiglia reale ti offre un posto part-time”. Sono passati sette giorni dalla Megxit , come i tabloid hanno ribattezzato la rinuncia da parte della coppia alle cariche reali, e quotidianamente ci si chiede quale sarà il futuro lavorativo dei due. Si è parlato di un contratto con la Disney per lei, già firmato dicono i bene informati; di una partecipazione a Sanremo, più probabile un collegamento tv; di un ritorno alla recitazione in Suits, la serie televisiva nella quale aveva recitato Meghan prima di diventare Duchessa del Sussex.

Insomma, sembra che lei sia già, come si dice, sistemata. Ma per lui? Ed ecco che la divertente proposta di Burger King ha fatto sorridere milioni di utenti nel mondo. Grazie anche a numerose immagini, frutto di più o meno abili montaggi fotografici, dove Harry indossa la divisa multicolore della catena, con tanto di cappellino, o propone uno dei golosi panini in menù.





Cosa risponderà a Burger King il principino? Non si sa, ma la proposta è stata simpaticamente confermata attraverso un altro rassicurante tweet: "Harry, avrai sempre un’occupazione nel nostro regno”.

In realtà si tratta si un'operazione di "viral marketing", cioè una tecnica di marketing in base alla quale gli utenti diventano propagatori di un messaggio promozionale, potremmo dire un passaparola 2.0.

Tutta pubblicità!

