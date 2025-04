CURIOSITÀ Bus a uncinetto Lace Bus, fa parte dell’OTTO Show, promosso dal Museo d’Arte di Vantaa

Bus a uncinetto.

Immaginate di salire su un autobus e di scoprire che ogni sedile è completamente rivestito all’uncinetto. Non sarebbe un’esperienza sorprendente e fuori dall’ordinario?

Eppure non si tratta di fantasia: questo straordinario progetto è realtà grazie all’artista finlandese Vesanen Virpi Laukkanen, che ha deciso di portare un’esplosione di colore e poesia nella quotidianità dei pendolari della città di Vantaa, in Finlandia.

L’autobus, infatti, non è esposto in un museo, ma è perfettamente funzionante e regolarmente in servizio. Il progetto, dal titolo Lace Bus, fa parte dell’OTTO Show, promosso dal Museo d’Arte di Vantaa. In questo modo l’arte esce fuori dagli spazi convenzionali diventando parte integrante della vita di tutti i giorni. Che idea originale!

