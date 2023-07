Bussa alla porta dei vicini per cercare bambini con cui giocare

Ci sono storie che ci fanno comprendere quanto sia importante rivolgere uno sguardo o parola a chi ci abita vicino. Spesso presi dalla nostra quotidianità non ci rendiamo conto che ci sono persone che non aspettano altro che un semplice aiuto. Il ragazzino protagonista è texano, ha 11 anni, si chiama Shayden Walker ed è stato ripreso dalla telecamera di un'abitazione mentre cercava, campanello dopo campanello, dei coetanei con cui fare amicizia. Un video diventato virale su TikTok ha fatto scattare immediatamente la solidarietà e portato in luce anche altre storie simili alla sua.

