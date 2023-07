ATTUALITÀ Bussa alla porta dei vicini per cercare bambini con cui giocare La storia diventata virale su TikTok

Ci sono storie che ci fanno comprendere quanto sia importante rivolgere uno sguardo o parola a chi ci abita vicino. Spesso presi dalla nostra quotidianità non ci rendiamo conto che ci sono persone che non aspettano altro che un semplice aiuto. Il ragazzino protagonista è texano, ha 11 anni, si chiama Shayden Walker ed è stato ripreso dalla telecamera di un'abitazione mentre cercava, campanello dopo campanello, dei coetanei con cui fare amicizia. Un video diventato virale su TikTok ha fatto scattare immediatamente la solidarietà e portato in luce anche altre storie simili alla sua.

