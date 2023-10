CURIOSITÀ Caccia ai tesori arancioni Il Touring Club Italiano propone una singolare caccia al tesoro nei 100 borghi bandiera arancione domenica prossima

Caccia ai tesori arancioni.

Conoscere il territorio che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno ma sommersi dalla quotidianità e dagli impegni non vediamo o non conosciamo in maniera approfondita.

Ci corre in soccorso il Touring Club italiano domenica 8 ottobre. Torna infatti la caccia ai Tesori Arancioni.

Sarà una domenica alla scoperta di luoghi e storie meno note e proprio per questo ancora più sorprendenti. Da Clusone (BG) a Certaldo (FI), da Sasso di Castalda (PZ) a Morigerati (SA), da Giarene (CN) a Pietramontecorvino (FG), sono 100 i borghi che hanno predisposto un percorso in 6 tappe, da fare risolvendo indizi curiosi che svelano la più profonda e autentica identità del territorio e delle sue comunità ed eccellenze.

Non si tratta di una competizione vera e propria, ma ogni squadra, che completerà correttamente la caccia, riceverà un dono rappresentativo del territorio.

I luoghi più vicini ai nostri confini sono: Bagno di Romagna, Longiano, Castrocaro Terme Terra del Sole in Romagna, Gradara, Frontone e Mondavio nelle Marche. Informazioni



