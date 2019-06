Cade dal motorino e ha un'erezione lunga 9 giorni

Dal titolo potrebbe sembrare una storia boccaccesca, ed in effetti sui social media i commenti si sono sprecati. Ma l'uomo che ha vissuto questa disavventura, un inglese di 35 anni che giustamente si è trincerato dietro l'anonimato, non si è divertito affatto. Questo perchè il "priapismo ad alto flusso" di cui ha sofferto per 9 giorni, è stato sì prolungato nel tempo, ma anche doloroso. Tutto è avvenuto a causa di una caduta dal motorino che gli ha provocato una lesione proprio sul perineo, parte molto delicata per i signori uomini.

L'uomo, dopo i nove giorni di "sofferenza", si è deciso ad andare al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato il danno e stabilito che l'erezione era di grado IV, ovvero il livello massimo nella scala che misura l'intensità dell'erezione. Come dicevamo i commenti sul web sono stati più che maliziosi, a partire da "Era una moto da enduro" a "Non è uno notizia di Lercio.it" ad altre ancor più goliardiche!