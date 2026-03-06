CURIOSITÀ Caffè deca Il decaffeinato come scelta consapevole dei propri bisogni

Caffè deca.

Il caffè per gli italiani è una istituzione, ma non è più il solito caffè, perché oggi ne esistono di tanti tipi. Quello che sta emergendo è che quello più richiesto nel mondo è diventato il decaffeinato.

Un mercato, quello del deca, che secondo il Global Growth Insights nel 2025 vale 2,7 miliardi di dollari e che aumenterà a 3 miliardi nel 2026.

Da quanto si evince dall’indagine SWOA (Social Web Opinion Analysis) condotta da Nescafé Dolce Gusto su un campione di 1.200 utenti web con un’età tra i 20 e i 50 anni, anche in Italia si conferma questa tendenza.

Più di 8 italiani su 10, quindi l’82% beve sia caffè espresso che decaffeinato una volta al giorno e un italiano su due, quindi il 49%, prende più di un caffè nel corso della giornata, di diversa tipologia.

Per alcuni, il decaffeinato è una nuova scelta di vita e il 44% lo definisce un caffè “completo” in termini di gusto e gradimento. Gli esperti hanno coniato il termine “Caffeine Conscious Generation”, per indicare un nuovo approccio al caffè più legato ai propri ritmi personali e quindi non più un automatismo o un rito mattutino, ma un atto di consapecvolezza.

Il decaffeinato viene scelto la sera, alcuni lo prendono per dormire meglio. C’è anche chi spezza il ritmo lavorativo per concedersi una pausa nel primo pomeriggio. Un italiano su tre invece sceglie il decaffeinato a fine pasto.

