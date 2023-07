CURIOSITÀ Caffè e cioccolatino Nel rituale più praticato al mondo, il momento del caffè tra le tante "regole" ne esiste anche una per il cioccolatino con cui al bar accompagnano questa deliziosa bevanda

Caffè e cioccolatino.

Una regola c'è anche per gustare il cioccolatino che portano con il caffè.

Si tratta di un momento di piacere a cui in molti non sappiamo rinunciare, anche più volte al giorno. Il caffè gustato al bar è un vero e proprio “rituale” del gusto con regole ben precise, che vanno rispettate.

[Banner_Google_ADS]

Se immaginate ad esempio che il cioccolatino vada sciolto nel caffè, per aggiungere corposità e dolcezza alla bevanda, vi state sbagliando: il caffè va consumato puro, senza neppure l’aggiunta dello zucchero, per non lasciarsi sfuggire neppure una delle sue note aromatiche.

Questo rito prevede, innanzitutto, che venga bevuta l’acqua: essa elimina tutti i residui di altri sapori eventualmente presenti nella bocca e “prepara” il nostro palato ad accogliere la ricchezza aromatica del caffè. Successivamente, bisogna bere il caffè che, come abbiamo detto, andrebbe preso senza zucchero.

Ricordiamoci, anche se non lo dolcifichiamo, di girarlo brevemente con il cucchiaino, per distribuire aromi e profumi in ogni goccia della bevanda.

Infine, possiamo scartare il cioccolatino e gustarlo a conclusione del rituale.



Audio Gallery



I più letti della settimana: