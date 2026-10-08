Caffè sempre più costoso

In Italia prendersi un caffè non vuol dire bere una bevanda o fare colazione, ma vuol dire chiacchierare al bar con i colleghi, prendersi una pausa, ma il suo costo sta salendo un po’ in tutte le città italiane, centesimo dopo centesimo.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha preso in esame 19 città tra giugno 2021 e giugno 2026, il costo è salito un po’ dappertutto. Il prezzo medio di una tazzina è tra 1,20 e 1,40 euro, ma il costo cambia a seconda della città.

La città in cui costa di più in assoluto è Bolzano, mentre dove costa meno è Catanzaro, in ogni caso è aumentato in tutte le città prese in esame.

Nella maggior parte dei casi l‘incremento negli ultimi 5 anni è stato di 15-34 centesimi in più per tazzina. Un aumento che sembra irrisorio, ma provate a moltiplicarlo per tutti i caffè che bevete in un anno al bar.

Anche la moka però ha il suo costo tra inflazione, raccolti andati male e cambiamenti climatici. Il caffè acquistato nel supermercato è aumentato in particolare nel 2025.

Secondo i dati Istat, l’aumentato è stato del 21% rispetto all’anno prima e del 44% rispetto al 2021. La confezione però che si acquista al supermercato non è fatta solo del costo dei chicchi, ma anche del processo per raffinarli che consiste nella tostatura, lavorazione, confezionamento, trasporto e distribuzione.

Una filiera i cui costi sono aumentati passaggio dopo passaggio. Ma perché il costo del caffè sta aumentando? A influenzare il prezzo ci sono la domanda mondiale, i livelli delle scorte e la produzione e quindi l’esportazione da parte dei Paesi che lo producono.

Questo vuol dire avere un clima stabile che ne permetta la coltivazione. E qui c’è il problema del cambiamento climatico. In Brasile e in Vietnam che sono grandi produttori ed esportatori di caffè nel mondo, le condizioni climatiche mettono in difficoltà i raccolti tra siccità, piogge eccessive o temperature anomale.

Motivo per cui sugli scaffali arriva meno caffè. Se ci pensate, dietro quella tazzina che voi bevete in qualche minuto al bar, c’è una storia agricola e commerciale che si estende nel tempo. In più c’è il lavoro del barista, l’affitto del locale che il proprietario deve pagare, l’energia elettrica, la macchina professionale, la manutenzione, le utenze, le forniture e tutti i costi necessari perché voi possiate prendervi il vostro caffè al bar.







