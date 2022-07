CURIOSITÀ Cagnolino diventa vigile del traffico e aiuta i bambini ad attraversare la strada Si chiama Kaputa ha circa 4 anni e la sua missione è di proteggere i pedoni lungo le strisce pedonali

Cagnolino diventa vigile del traffico e aiuta i bambini ad attraversare la strada.

Kaputa è un meticcio di 4 anni e ha l’ammirazione di tutti gli abitanti della sua zona. Le persone che lo conoscono e vivono intorno a lui, gli vogliono tutti molto bene. Un’amica riprende spesso il suo lavoro per dimostrare l’intelligenza dei cani, cercando anche di screditare quelle voci che vogliono i randagi, elementi pericolosi. In particolare il protagonista della nostra storia non lo è davvero.

Kaputa è diventato molto popolare anche online per la sua mansione di proteggere i pedoni lungo le strisce di attraversamento stradale, conquistandosi il titolo di vigile del traffico. E non è una cosa recente, dato che ci sono molti video del 2020 che lo vedono intento nel suo compito. La cittadina che fa da sfondo a questa singolare vicenda è Batumi, in Georgia. Questo cagnolone si è così conquistato l’amore della sua popolazione, che ogni giorno gli dà da mangiare e non gli fa mancare mai nulla.

Kupata è davvero un cane serio, responsabile e... vigile.





