Calciatore chiede di essere sostituito al suo matrimonio.

E' sempre bene, nel momento che si decide di convolare a nozze, avere ben chiare quali siano le priorità per la persona che si sceglie come compagna di vita. Se coincidono con le vostre o no, poi se tra queste c'è il lavoro, allora bisogna approfondire quanto sia primaria l'esigenza e se viene prima, anche di voi. Siamo a Luglio è il giorno del fatidico "Si" per Mohamed Buya Turay, che di mestiere fa il calciatore nella squadra svedese del Malmö FC, purtroppo viene a coincidere con un partita molto importante per la sua squadra.

Il giovane aveva da poco annunciato il cambio di squadra, che dal canto loro speravano, di averlo pronto in campo proprio in vista di questo impegno. Ma come risolvere l'annoso problema di essere contemporaneamente in Sierra Leone, località scelta per la cerimonia, e a Malmö per l'importante impegno di lavoro? Semplice: chiedere al fratello se può prendere il suo posto.....all'altare!

E così Turay si è ufficialmente sposato il 21 luglio, ma non c'era lui all'altare, accanto alla sua sposa. Le foto in abito bianco comunque sono state scattate prima, con il calciatore in presenza, in modo da avere almeno un ricordo dell'evento.

Ma, tecnicamente, il "sì" lo ha pronunciato per lui il fratello qualche giorno dopo.....cos'è il genio!



