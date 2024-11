SPORT Calcio: San Marino dedica il suo record a Nicholas Ascolta il Reloaded!

Calcio: San Marino dedica il suo record a Nicholas.

San Marino - Liechtenstein, 3 -1. La partita che ha portato la nazionale sammarinese alla promozione in Lega C di Nations League, ma anche una vittoria che vuole anche onorare la storia di un bambino, Nicholas da sempre affezionato tifoso e che grazie alla sua passione per la squadra ha potuto distrarsi dalle sue difficoltà...

Scopri tutta la sua storia nel reloaded!

