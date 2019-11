CURIOSITÀ Calendari dell'avvento Aspettare il Natale nel modo più dolce e divertente

Sta arrivando il periodo più magico dell'anno: Il Natale. con le sue candele profumate, infusi per il tè e persino puzzle e bottiglie di vino. Da sempre con le due fazioni dei "panettoni o pandori" che poi ci accompagnano nella colazione fino a Marzo inoltrato. A rendere più dolce e divertente l'arrivo del 25 Dicembre da sempre ci pensano i "calendari dell'avvento" con le loro caselle che nascondono giorno per giorno sorprese golose e gioiose tipiche del periodo.

Fino a qualche tempo fa, neanche troppo lontano pensare al calendario dell'avvento, faceva venire in mente piccoli oggetti legati al Natale, cioccolatini o cose simili. ma i tempi sono davvero cambiati e oggi l' oggetto che scandisce il passare del tempo verso la festa più attesa da grandi e piccoli, è cambiato in modo significativo. E' diventato un vero e proprio oggetto di culto grazie anche alle molteplici reintrepretazioni lanciate sul mercato, esempio ne sia il più chicchierato griffato "Tiffany" dove all'interno delle caselle vengono custoditi 24 iconici quanto costosissimi gioielli. poi si impone all'attenzione quello dell’artista britannico Mr Bingo che ha proposto una versione decisamente inusuale, su cui sono raffigurati diversi personaggi rivestiti da una patina dorata tutta da grattare. Ma scendendo dalla vetta dei calendari per "Paperoni" e avvicinandosi alle proposte alla portata di tasche, si rimane comunque colpiti dalla mancanza dei famosi cioccolatini, che hanno lasciato il posto a oggetti decisamente divertenti anche se non commestibili. Come candele profumate, puzzle da comporre fino alle sempre gradite bottiglie di vino







che fanno compagnia. Le proposte , come vedete sono tante e tutte protese a soddisfare anche chi non ama particolarmente l’atmosfera delle feste. Infine se siete tra quelli che sognano di realizzare il proprio calendario " hand mad"e ma non hanno mai il tempo di mettersi all’opera con carta e forbici, la soluzione quest’anno può essere quella di puntare sui pratici kit da assemblare come scatolette simpaticamente variopinte in temi natalizi da riempire a piacere, o bicchieri originali da caffè. Poi "dulcis in fundo" per chi volesse portare la magia del Natale anche al lavoro, abbiamo scovato il calendario dell’Avvento perfetto per l’ufficio. Il contenuto? Dalle intramontabili Bic agli indispensabili post-it su cui segnare i propri memo.













