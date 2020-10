Calendari: roba solo per uomini?

Fine anno è vicina ed ecco che che è arrivato il periodo dei calendari con le foto che ci faranno compagnia per i prossimi 12 mesi. Anche per il 2021 arriva quello dei "Vigili del Fuoco australiani", quest'anno arrivato alla sua 28ma edizione. Ha mantenuto inalterato il suo fine benefico. Infatti come ormai da tradizione anche questa edizione è a favore di koala e canguri, della fauna selvatica colpita dagli incendi Australia. I pompieri, posano per il nuovo calendario 2021 per raccogliere fondi che serviranno a riparare i danni prodotti dai roghi, dopo aver strappato gli animali dalle fiamme degli incendi che hanno devastato il Paese l'inverno scorso. Le foto dei baldi Australian Firefighter in posa, come da tradizione, con cuccioli di cani e gatti, da quest' anno come piacevole novità, vengono stampate anche su gadget, come cartoline e federe dei cuscini.



Le cifre del disastro sono spaventose, si pensi che sono 8mila i koala dispersi in incendi, e in totale morti 480 milioni di animali, ma secondo una stima del Wwf Australia, sarebbero "oltre un miliardo gli animali che potrebbero essere stati uccisi. I vigili del fuoco australiani, impegnati da quasi 30 anni nella pubblicazione annuale di un calendario benefico, questa volta hanno posato per la fauna selvatica locale che ha pagato il prezzo più alto nei roghi di gennaio. Dal 2015 sono più di un milione i dollari raccolti a favore di diverse campagne benefiche collegate alla pubblicazione annuale, che si aggiungono agli oltre 3,2 milioni di dollari di fondi dal 1993. Poi del resto sono proprio loro che fisicamente vanno in mezzo alle fiamme per strappare alla morte questi straordinari animaletti alcuni simbolo della terra che i pompieri proteggono.