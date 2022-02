MUSICA Calvin Harris: dalla consolle al lavoro in fattoria! La sua nuova vita a Ibiza

Anche le star, ad un certo punto, possono sentire il bisogno di cambiare vita. A quanto pare e' quello che è accaduto a Calvin Harris, uno dei Dj più apprezzati al mondo che da qualche tempo, dopo aver venduto alcune proprietà a Los Angeles, si è spostato ad Ibiza per occuparsi della sua fattoria in cui coltiva la terra e si occupa del bestiame.

Durante le festività natalizie aveva condiviso un selfie che lo vedeva ritratto insieme alle pecore della tenuta da 55 ettari, Terra Masia, che si trova nella zona orientale dell'isola, in cui ha deciso di investire il suo futuro. Secondo quanto riportato da "The Sun", Calvin sarebbe affiancato da un team di esperti, agricoltori e chef che segue in ogni fase del raccolto e in tutte le altre attività della fattoria.

Una passione per molti inaspettata quella del producer/fattore e una scelta green che nasce alla fine del 2019 come lui stesso racconta: "Alla fine del 2019 ho perso due collaborazioni alle quali stavo lavorando. A quel punto ho pensato di darmi per un po’ al giardinaggio. Ho piantato prima delle carote, poi del sedano e non sono riuscito più a fermarmi”.





