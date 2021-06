Calvin Harris e il suo nuovo singolo: “By Your Side”

Non poteva mancare alle porte dell'estate l'uscita del singolo del dj/producer vincitore di un Grammy Award, Calvin Harris. “By Your Side” è il titolo del brano realizzato in collaborazione del cantautore britannico Tom Grennan, descritto dalla stampa come uno dei giovani e più brillanti talenti musicali in Inghilterra, addirittura il The Sun lo elogia come “l’ultima rock star della generazione Z”.









Si tratta di una canzone dalle sonorità fresche ed energiche che stimolano positività e spensieratezza. “Be Your Side” racconta dello stare vicini quando si è innamorati, della volontà di condividere e sostenere la persona amata in ogni momento e fase della vita al di là del bene e del male.

Anche il video, dai colori molto accesi, ci trasporta in un'atmosfera gioiosa come un campo di girasoli in fiore che compare come una delle immagini principali.

Calvin Harris - By Your Side ft. Tom Grennan