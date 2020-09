MUSICA Calvin Harris e The Weeknd il nuovo singolo è "Over Now" Una coppia inedita che collabora per la prima volta

Calvin Harris e The Weeknd il nuovo singolo è "Over Now".

Sembrava essere un anno alquanto tranquillo per Calvin Harris e invece ci ha stupito a fine estate con un nuovo singolo, "Over Now", che vede la collaborazione anche di The Weeknd. E' la prima volta che abbiamo l'occasione di vederli insieme, una coppia inedita quella composta dal dj e produttore britannico e la popstar canadese.

"Over Now" è un brano molto interessante e a quanto pare è stato molto apprezzato dai fan di entrambe. The Weeknd sicuramente si lascia alle spalle un periodo molto intenso per quel che riguarda le sue produzioni musicali: ha dominato le classifiche musicali nel 2020 con i successi estratti dal suo album After Hours, tra cui “Blinding Lights” e “In Your Eyes“. E poi c’è anche “Smile“, collaborazione postuma con Juice WRLD entrata in top 10.

Invece per Calvin, "Over Now", rappresenta la sua prima uscita con il suo nome in questo 2020. Insieme al singolo è disponibile anche il video che potete guardare qui





I più letti della settimana: