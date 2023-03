NEW PLAY Calvin Harris ed Ellie Goulding La coppia delle hits da record torna con un nuovo brano e prova a compiere il terzo "Miracle"

Calvin Harris ed Ellie Goulding.

Squadra che vince non si cambia!

Così a dieci anni di distanza dalla loro prima collaborazione, Calvin Harris ed Ellie Goulding uniscono nuovamente le forze per uscire con un terzo singolo che ha l'ambizione di ripercorrere il glorioso successo dei due brani precedentemente firmati dalla coppia.

“Tornati in studio!! È ora del terzo capitolo della nostra trilogia di canzoni esplosive”, questo l'annuncio fatto via social dai due artisti lo scorso Gennaio, che non lascia spazio ad interpretazioni rispetto all'obiettivo da raggiungere.

"I need your love" nel 2013, "Outside" nel 2014. Oggi ci riprovano con “Miracle” .

Calvin, parlando di Ellie in un'intervista, ha detto: "Con lei mi sento come se volessimo sempre la stessa cosa (...) Quando penso 'Forse dovrei provare a fare questo?' Ellie lo fa in un'ora, due ore (…) Ellie è come l'oro, è la migliore voce che io abbia mai sentito in tanti anni in una canzone dance.”. Se non è un attestato di stima questo!? E chissà che dietro non ci sia anche più della stima. In passato, infatti, si era vociferato di una presunta relazione fra i due.

Non sappiamo se questo sia vero, ma sappiamo per certo, invece, che musicalmente parlando questa coppia funziona alla grande.

Riusciranno nel “Miracle” di superare i loro stessi risultati?









