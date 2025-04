Calvin Harris ritorna con un brano country: "Smoke the Pain Away"

Calvin Harris sta esplorando nuovi orizzonti con il suo ultimo brano ispirato alla musica country e intitolato "Smoke the Pain Away". Il famoso produttore scozzese, conosciuto per i suoi successi dance. Ad anticiparlo sui social, un breve teaser di 30 secondi in cui si esibisce come cantante principale, accompagnato da una chitarra acustica.

Con un ritmo semplice e coinvolgente, la canzone segna un cambiamento nel suo stile musicale.

Nel video, Harris appare rilassato mentre suona la chitarra e canta un testo nostalgico: "È troppo tardi, sono sveglio da giorni. Non riesco nemmeno a vedere chiaramente, no, non riesco a "fumare" via il dolore". La clip poi si sposta nella cabina di registrazione, dove lo vediamo cantare con i capelli lunghi che si muovono mentre esprime la sua voce intensa.

Non è la prima volta che un artista di musica elettronica si cimenta nel genere country. Avicii ha fatto da pioniere con "Wake Me Up" nel 2013, seguito dal progetto country di Diplo, il cui vero nome è Thomas Wesley. L'approccio di Harris a questo genere ibrido potrebbe rappresentare un ulteriore passo significativo in questa tendenza in crescita.

Per ora nessuna esibizione programmata per il 2025, ma il futuro sembra promettente per l'evoluzione musicale di Calvin Harris. Con "Smoke the Pain Away", potrebbe essere arrivato l'inizio di una nuova era per la leggenda della musica dance.

Calvin Harris - SMOKE THE PAIN AWAY