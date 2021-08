CURIOSITÀ Cambia il telefono Lentamente scompare il telefono fisso in casa

Cambia il telefono.

Dal 2025 forse non lo utilizzeremo più, il telefono fissa ha rappresentato un lusso, un veicolo di informazione, un oggetto romantico attraverso di lui sono nate storie d’amore, ci si è detti addio, siamo sempre rimasti in contatto.





L’Inghilterra si prepara ad un addio definitivo per il 2025 del telefono fisso nelle case, almeno secondo quanto pubblica il “Daily Mail”. Protagoniste di questo passaggio epocale sono le compagnie telefoniche che hanno smesso di inserire nei contratti “a Cavo”, le chiamate illimitate da telefono fisso, offrendo ai clienti la sola linea internet on inclusa una scheda sim per il mobile per favorire lo il passaggio anche con l’aiuto del 5G. Diciamo che gli inglesi non sono affatto i primi a procedere in questa direzione, in Francia gli abbonamenti per la telefonia fissa casalinga non esistono più da qualche tempo.Ad ogni modo, le principali organizzazioni hanno già rassicurati i britannici su un 'accompagnamento' verso la tecnologia mobile, anche attraverso offerte specifiche, sia sull'acquisto di smartphone che piani 'solo voce' per gli over 70.



