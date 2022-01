CURIOSITÀ Cambiare ? Non è mai troppo tardi Lo dimostra la storia di Ernestine che a 85 anni partecipa a competizioni di body building

Cambiare ? Non è mai troppo tardi.

Cambiare è possibile e potremmo aggiungere che non è mai troppo tardi.





L'Insegnamento arriva da Ernestine Shepherd nata a Baltimora nel 1936. Ha cominciato ad inseguire il suo sogno quando ha superato i 50 anni, oggi ne ha 85 ed è tra le body builder più apprezzate al mondo. La sua età non coincide certo con il suo spirito di iniziativa perché non smette di partecipare alle gare e a sbaragliare la concorrenza. In gioventù Ernestine ha sempre evitato di fare attività fisica che tra le altre cose non le era mai piaciuta. Con sua sorella ha invece prima partecipato ad un corso di aerobica e con la costanza e la determinazione è arrivata alle competizioni. Nel 2010 il primo grande risultato: Ernestine Shepherd è entrata nel Guinnes World Record come la più anziana body builder donna la mondo. Il suo segreto: meditazione, jogging, sveglia all'alba e una dieta sana.



