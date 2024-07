NEW PLAY Camila Cabello e Drake con Hot Uptown La cantante latinoamericana ed il rapper canadese insieme con un nuovo singolo

Camila Cabello e Drake con Hot Uptown.

Con la pubblicazione del suo nuovo album: C, XOXO , la cantautrice 27enne cubana che ha incantato tutti, con il suo stile ed il suo ritmo latino, mette sul tavolo featuring di spessore come quelli con Drake (presente in due tracce). Collaborazione nata, solo quando il progetto è stato ritenuto dalla cantante abbastanza valido da far ascoltare anche al rapper canadese, al quale è piaciuto tanto da trovare un'idea per il pezzo Hot Uptown.

Brano che lascia poco al caso, con le radici latine di Camila e il rap melodico di Drake, un ritmo veloce e fluido che ti prende subito e risuona di hit dal primo ascolto. É come se si fosse imbottigliata l'essenza dell'estate e l'avessero versata direttamente nelle nostre orecchie. Ovviamente si hanno sempre i pro e i contro a riguardo, infatti il testo non sarà dei più profondi scritti dai due artisti, ma è più leggero e questo funziona.

