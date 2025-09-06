Camminare è salute
Camminare fa bene, sì, lo sappiamo. Ma non serve fare chilometri o sudare per ore in palestra per avere dei benefici.
Secondo diverse ricerche scientifiche, anche solo 10-12 minuti di camminata leggera possono migliorare la qualità della giornata. Umore più stabile, testa più lucida, memoria più attiva.
E la cosa interessante è che questo vale anche se cammini al chiuso, in un ambiente noioso, come dimostra uno studio della Stanford University.
Il movimento attiva subito il cervello, potenzia la creatività e rende più facile trovare soluzioni o nuove idee. Una passeggiata breve può avere lo stesso effetto di una pausa caffè… ma senza zucchero e con un impatto positivo sulla mente.
Un team di ricercatori di Stanford, guidato da Marily Oppezzo e Daniel Schwartz, ha dimostrato che camminare aumenta la creatività fino al 60% rispetto allo stare seduti.
E non importa dove: all’aperto o su un tapis roulant, l’importante è muoversi.
