Camminare sulla sabbia

Tra le cose davvero salutari da fare in estate possiamo inserire il Il beach walking, che proprio come il beach volley, il sand soccer e il beach flags, è una delle innumerevoli attività da praticare sulla spiaggia, in mezzo alla sabbia.

Questa attività come dice il suo stesso nome, è la passeggiata a passo spedito sulla sabbia o in battigia, ed è un ottimo modo per mantenersi in movimento tra un bagno di sole e l’altro.

Ha tutti i vantaggi di una normale passeggiata, con alcuni elementi in più che la rendono ancora più utile e salutare. Favorisce il sistema cardiovascolare migliorando il flusso sanguigno, libera le endorfine, ci aiuta a liberarci dallo stress, regalandoci un senso di tranquillità e di benessere fisico e mentale.

Richiede un po' di sforzo in più rispetto a una comune passeggiata, a causa del suolo cedevole e non uniforme sul quale ci troviamo a camminare, e per questo motivo comporta un dispendio calorico maggiore