Camminata da record A 92 anni un uomo spagnolo è entrato nel Guinness World Record per la sua attraversata del Gran Canyon



Quando si dice classe di ferro, a 92 anni realizza l'impresa della sua vita, il Grand Canyon a piedi da un capo all'altro ed è subito record.

Si chiama Alfredo Aliaga Burdio, spagnolo residente a Berlino, è entrato nel Guiness dei primati come il più anziano ad aver attraversato, per un totale di 38,6 km, quella che è l'immensa gola creata dal fiume Colorado nell'Arizona settentrionale, e conosciuta come parco nazionale del Grand Canyon.

In una intervista al Guinness World Record, il Guardian scrive che Alfredo ha cominciato a condurre una vita da salutista a 76 anni e attribuisce il segreto della sua longevità a quattro fattori: fa attenzione a ciò che mangia, beve soprattutto acqua, cammina mezz'ora al giorno e dorme al buio della notte per otto ore.

L'uomo ha attraversato il Grand Canyon a piedi più volte prima di decidere di tentare il record. Si è allenato percorrendo una media di 12 km al giorno a piedi.

Ha avuto l'idea dopo aver letto di John Jepkema, che lo scorso marzo, a 91 anni, aveva stabilito il precedente primato.



