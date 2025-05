“Si cammina per curiosità, per devozione, per scoprire sé stessi attraverso la scoperta del paesaggio” – così l’invito a partecipare a Cammini Aperti 2025, l’evento nazionale che il 10 e 11 maggio aprirà le porte a tutti coloro che desiderano sperimentare il fascino del viaggio lento, a contatto con la natura e la spiritualità del territorio italiano.

Dopo il successo della prima edizione, torna Cammini Aperti con un’edizione speciale 2025 che celebra tre dei più significativi cammini spirituali d’Italia: le Vie e Cammini di San Francesco, le Vie e Cammini Lauretani e il Cammino di San Benedetto.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Ministero del Turismo, con la Regione Umbria capofila, che riunisce cinque regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria) in un progetto unico per valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e spirituale italiano.

Il weekend del 10-11 maggio 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei cammini o semplicemente scoprire angoli nascosti del nostro Paese, con 27 escursioni gratuite guidate da professionisti esperti lungo percorsi accessibili (dai 7 ai 12 km) anche a chi è alle prime esperienze.