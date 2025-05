CURIOSITÀ Cammini Aperti 2025 Dopo il successo della prima edizione, torna un’edizione speciale 2025 che celebra tre dei più significativi cammini spirituali d’Italia

Cammini Aperti 2025.

“Si cammina per curiosità, per devozione, per scoprire sé stessi attraverso la scoperta del paesaggio” – così l’invito a partecipare a Cammini Aperti 2025, l’evento nazionale che il 10 e 11 maggio aprirà le porte a tutti coloro che desiderano sperimentare il fascino del viaggio lento, a contatto con la natura e la spiritualità del territorio italiano.

Dopo il successo della prima edizione, torna Cammini Aperti con un’edizione speciale 2025 che celebra tre dei più significativi cammini spirituali d’Italia: le Vie e Cammini di San Francesco, le Vie e Cammini Lauretani e il Cammino di San Benedetto.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Ministero del Turismo, con la Regione Umbria capofila, che riunisce cinque regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria) in un progetto unico per valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e spirituale italiano.

Il weekend del 10-11 maggio 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei cammini o semplicemente scoprire angoli nascosti del nostro Paese, con 27 escursioni gratuite guidate da professionisti esperti lungo percorsi accessibili (dai 7 ai 12 km) anche a chi è alle prime esperienze.

