CURIOSITÀ Campionato di Tiramisù A Treviso torna in presenza la manifestazione più ghiotta.

Campionato di Tiramisù.

Sono oltre 200 gli iscritti che si sfideranno a colpi di ricette nella grande sfida del “miglior tiramisù. Torna infatti in presenza a Treviso nei giorni 8 9 e 10 ottobre 2021 la “Tiramisù World Cup” con appuntamento all'orangerie in piazza dei Signori nella cittadina veneta.





[Banner_Google_ADS]





Il tema della sfida di quest'anno è: ”Treviso e il cinema”. 200 è il numero massimo dei partecipanti previsti dai protocolli anti covid. Due le categorie in gara, la ricetta originale (uova, zucchero, mascarpone, caffè, savoiardi e cacao) e quella creativa. Tra i partecipanti, “chef” provenienti dall’estero (Belgio, Francia, Spagna, Svizzera) e dall’Italia, in particolare dalle regioni quali Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Umbria, Friuli, Lazio, Piemonte. Tra i premi ulteriori quest'anno si aggiunge anche il “Cucchiaio di Cristallo” in collaborazione con la Federazione Italiana dei pubblici esercizi.



I più letti della settimana: