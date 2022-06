SPORT Campionato mondiale dello sputo del nocciolo di ciliegia Ma non un nocciolo qualsiasi, bensì il noccolo “made in Celleno”, assolutamente doc

Campionato mondiale dello sputo del nocciolo di ciliegia.

Chi è senza peccato sputi il nocciolo...o meglio: alzi la mano chi, da bimbo o da adolescente, non ha giocato con i propri compagni di merenda allo sputo in lungo del nocciolo di ciliegia. Roba da fragorose risate per via della destinazione e delle traiettorie, dal nocciolo. I migliori si spingevano oltre arrivando a dichiarare di colpire i lampioni della strada, mai visto uno centrarli, anzi il più delle volte le vittime erano i pochi passanti. A Celleno, appena a un’ora di auto da Roma, la cosa si fa seria e si prende seriamente. Si tiene il Campionato mondiale dello sputo del nocciolo da ciliegia.

Infatti nella ridente cittadina dell'interland romano trova spazio lo “sputodromo” che per gli sfidanti dello sputo del nocciolo è una sorta di stadio con tanto di pubblico e tifosi sugli spalti, e perfino gli scommettitori. Saverio Senni, professore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università della Tuscia nella provincia di Viterbo, ma residente a Celleno, ha importato la pratica dagli USA. Forma, pesantezza e anche aerodinamicità sono le caratteristiche che attribuiscono al nocciolo viterbese, la capacità di arrivare più lontano, "lanciato" con la sola forza dei polmoni. Dal 2018 il campione in carica si chiama Mauro Chiavarino, è nato e cresciuto a cesti di prelibate ciliegie proprio in quel di Celleno. Il suo lancio è da Guinness tant' è che a tutt'oggi rimane ancora imbattuto.

Lo sputo da battere è di 22,80 metri: chi ci prova?

Alla faccia dei droplets..



