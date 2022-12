CURIOSITÀ Cancellate "Last Christmas"! Sembra essere l'eliminazione dell'iconica canzone natalizia degli Wham lo scopo di una coppia che ha lanciato una raccolta fondi per far cancellare Last Christmas dalle piattaforme di tutto il mondo.

Si può arrivare ad odiare talmente tanto una canzone fino a desiderare di farla scomparire? La risposta è affermativa leggendo la storia riportata dalla rivista NME. Una coppia in particolare, sembrerebbe non amare nello specifico uno dei brani più suonati a Natale, “Last Christmas” degli Wham!, tanto da dare inizio a una raccolta fondi finalizzata all’eliminazione della canzone.

Si tratta dello scrittore Tomas Mazetti e la moglie hanno aperto una petizione al fine di raccogliere denaro per ingaggiare una sorta di trattativa con la casa discografica affinché il brano venga eliminato da tutte le piattaforme. Al momento hanno raccolto 60 mila euro ma non demordono. Ma da cosa nasce questa avversione? Secondo quanto segnalato, una volta la donna insieme ad alcuni colleghi di lavoro è stata costretta ad ascoltare "Last Christmas" centoundici volte nel corso di una sola giornata lavorativa. Ecco che, dopo anni di ascolto prolungato, era inevitabile la scelta di tentare di eliminare questo brano iconico.



