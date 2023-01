CURIOSITÀ Cane in giro per il parco con un sex toy in bocca Lancia un bastoncino al suo Golden Retriver, ma quello che riporta l'animale ha dell'incredibile

Cane in giro per il parco con un sex toy in bocca.

Lui è Manuel Barcia ed il suo cane si chiama Ahsoka, ed è un golden retriver. Loro malgrado sono diventati i protagonisti di una vicenda curiosissima divenuta poi virale sulle piattaforme social.

Usciti per la loro solita passeggiata pomeridiana, direzione un parco dove poter dar sfogo alla voglia di correre e di esplorare da parte dell'animale, una volta sul prato, il cane cerca di coinvolgere Manuel nel gioco.

E chi, trovandosi in un parco con il proprio cane, non ha la tentazione di lanciare il rametto trovato in terra, per farselo poi riportare dal suo amico peloso? Avviene tutto come da copione solo che Ashoka però fa ritorno non con il bastoncino tirato dal padrone, ma tenendo tra le fauci un,,, sex toy! oltretutto di grandi dimensioni!

Manuel ha subito scattato una foto che ha poi postato sui suoi social. L'immagine, manco a dirlo, sta facendo il giro del mondo.

