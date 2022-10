CURIOSITÀ Cane mastica il telecomando ed ordina 70 € di video porno Con i suoi dentini avrebbe inavvertitamente sottoscritto un abbonamento ad un canale televisivo semi-hardcore

Cane mastica il telecomando ed ordina 70 € di video porno.

Il telecomando del televisore sta diventando sempre più l'oggetto misterioso delle nostre case. Del resto i televisori di oggi sono diventati multitasking permettendoci non solo di guardare i film, o i programmi, ma addirittura facendoci fare shopping. Siamo in America e Marino il cane di Thomas Barnes trovandosi da solo con il telecomando ha iniziato a giocarci. Da prima saltandoci sopra poi masticandolo come il più succulento degli ossi. Nella foga del gioco il simpatico quadrupede ha premuto un tasto che ha fatto partire da prima l'abbonamento poi l'acquisto di film porno, presso un canale televisivo premium pornografico semi-hardcore.

E così l'ignaro Barnes si è visto recapitare una bolletta da 70 dollari, per coprire le spese di abbonamento e dei video ordinati da Marino il suo bichon frise. Come riporta il giornale Daily Mirror l'uomo, di 55 anni, avrebbe immediatamente telefonato al provider satellitare appena accortosi di quello che era successo, cercando di spiegare che era tutto un increscioso malinteso. Inizialmente era stato rassicurato che il problema sarebbe stato risolto, ma poi nessuno aveva chiuso il suo accesso al canale a luci rosse.





La "botta" è arrivata con la prima bolletta, molto più alta del solito perché aveva incluso il costo dei 70 dollari per l'abbonamento sottoscritto da Marino. Trovando ingiusto il dover pagare l'errore del suo cane, ha pensato di sottrarre al totale i 70 dollari pagando però il rimanente.Il risultato è stato l'interruzione dell'intero servizio. La storia risale al 2019, ma solo adesso è diventata virale finendo sui media internazionali. Thomas ha dichiarato in una recente intervista: "Con quei 70 dollari mi stanno togliendo il cibo dalla bocca. È come se ci avessero derubato", ha detto, accusando i fornitori del servizio di essersi rifiutati "di capire come ciò fosse grave".



E Marino manco lo guarda il canale Hard....

