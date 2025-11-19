TV LIVE ·
Cani a spasso due volte al giorno

In Germania dallo scorso anni regole ben precise per la gestione delle passeggiate dei cani

di Roberto Bagazzoli
19 nov 2025
Foto di proprietà dell'autore dell'articolo
Nel 2024, la Germania ha introdotto modifiche alla legislazione sulla protezione degli animali, con particolare attenzione agli allevamenti "tortura" e ai requisiti per i proprietari.

La nuova legge mira a proteggere le razze che soffrono di problemi scheletrici a causa di accoppiamenti selettivi, rischio che potrebbe portare al divieto di allevare alcune razze.

Inoltre, sono state introdotte nuove regole che obbligano i proprietari a far fare esercizio ai propri cani all'aperto per un tempo sufficiente, due uscite al giorni di almeno un'ora, vietando metodi di addestramento dolorosi come i collari a punte.

Nelle regioni come il Brandeburgo, sono stati eliminati gli elenchi delle razze considerate "pericolose", focalizzando l'attenzione sul comportamento individuale del cane piuttosto che sulla sua razza.



