Cani a spasso due volte al giorno

Nel 2024, la Germania ha introdotto modifiche alla legislazione sulla protezione degli animali, con particolare attenzione agli allevamenti "tortura" e ai requisiti per i proprietari.
La nuova legge mira a proteggere le razze che soffrono di problemi scheletrici a causa di accoppiamenti selettivi, rischio che potrebbe portare al divieto di allevare alcune razze.
Inoltre, sono state introdotte nuove regole che obbligano i proprietari a far fare esercizio ai propri cani all'aperto per un tempo sufficiente, due uscite al giorni di almeno un'ora, vietando metodi di addestramento dolorosi come i collari a punte.
Nelle regioni come il Brandeburgo, sono stati eliminati gli elenchi delle razze considerate "pericolose", focalizzando l'attenzione sul comportamento individuale del cane piuttosto che sulla sua razza.