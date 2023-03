CURIOSITÀ Cani da biblioteca Nasce dal canile comunale di Pesaro l'idea di mettere a disposizione una bibliografia dedicata ai cani.

Cani da biblioteca.

Le buone pratiche che dovrebbero essere replicate, potremmo definire la prossima iniziativa così.

Parte dal canile comunale di Pesaro, da un'idea dell'educatore cinofilo e componente della cooperativa sociale T41 che gestisce la struttura, Andrea Pieri.

Il progetto che sta prendendo forma si chiama “Cani da Biblioteca”. Questa splendida idea ha come obbiettivo la formazione di tutti coloro che per pura curiosità o sono futuri adottanti, per i nostri amici a quattro zampe.

Adrea Pieri ha spiegato come nata l'idea in una intervista a Greenme: "È un progetto rimasto nel cassetto da parecchio tempo. L’idea nasce nel 2018 e si è poi evoluta nel tempo e quest’anno ha preso corpo in base anche al momento che stiamo vivendo: adozioni, arrivi in canile, affidi, problematiche dei cani. Questo è dovuto ai luoghi comuni, si prendono cani senza esperienza o senza avere le capacità".

In questo spazio apposito si potranno trovare volumi, materiali su questo argomento e tutta la disponibilità dei coordinatori del progetto per ricevere informazioni e non risposte.



