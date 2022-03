Cani e gatti Ucraini

Sono molte le famiglie ucraine in fuga dal loro Paese, martoriato dalla guerra, insieme ai loro cani e gatti che, nonostante i mille problemi logistici non hanno abbandonato a un destino crudele.

In Italia per chi ha con se il proprio Pet ci sono importanti novità. Gli animali potranno entrare all’interno del confine con i loro padroni pur non avendo il passaporto europeo (Pet Passport) e la relativa documentazione sanitaria. A lanciare questo appello nei giorni scorsi erano state diverse associazioni animaliste, fra cui l’ENPA e l’OIPA. Come si legge nella nota appena diffusa, il Ministero della Salute ha chiesto ai Paesi membri, nel caso di controlli effettuati alle frontiere sugli animali da compagnia movimentati al seguito di cittadini dell’Ucraina che vogliono raggiungere l’Italia, di comunicare all’indirizzo e-mail UA-pets@sanita.it le tipologie e numero di animali, l’identificazione degli stessi (se possibile), il nome del proprietario e l’indirizzo di destinazione in Italia.