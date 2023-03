Cani eroi in business class

Hanno scavato per giorni alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie del recente sisma che si è verificato in Turchia e Siria.

Sono i cani del soccorso arrivati da 90 paesi come Portogallo, Stati Uniti, Israele o Messico. Per giorni con i loro conduttori hanno annusato, scavato con tutte le loro forze tra le abitazioni rase al suolo dalla violenza del sisma.

Proteo uno di queste meraviglie a 4 zampe ha dato la vita per aiutare le persone sepolte nelle macerie, la fatica lo ha ucciso dopo aver salvato due persone. Cani straordinari che operano in ogni parte del mondo in soccorso di umani in gravi difficoltà.

Ora per questi eroi è arrivato il momento del rientro e per queste magnifiche creature non si sono aperte le porte delle stive ma quelle delle business class insieme ai loro conduttori.

Come segno di gratitudine, sono stati offerti loro posti in prima classe degli aerei di linea.