Cani in forma

Solo 1 italiano su 10 pensa che il suo cane sia in sovrappeso, ma la realtà è ben più preoccupante. L’85% di chi possiede un cane in sovrappeso pensa che sia normopeso e il 4% perfino che pesi meno della media. Fido piace grassottello e non sono solo gli italiani a chiudere un occhio di fronte alla ciccia dei propri amati quattro zampe, il fenomeno dei pets che pesano troppo è globale: mediamente, in Europa in cane su due è in sovrappeso e uno su dieci è addirittura obeso.

La percezione dell’aspetto degli animali domestici è stata indagata in una ricerca corposa e curiosa. Succede così che in estate sulle spiagge, durante le passeggiate in campagna o sui percorsi montani gli italiani in vacanza trascinino spesso al guinzaglio cani accaldati dalle temperature da record e affaticati dal loro stesso peso corporeo accumulato durante l’inverno.