Cantanti in pausa: cosa sta accadendo nel mondo della musica?

"Le case discografiche mettono sotto contratto 800 ragazzini l’anno, che poi finiscono per impasticcarsi dopo essere stati spremuti, accartocciati e buttati via". Questo il pensiero chiaro e diretto di Alfa, riguardante i ritmi insostenibili per lavorare nel mondo della musica.

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio San Marino, ascolta tutto nel reloaded!

