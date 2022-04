CURIOSITÀ Canzoni che festeggiano 20 anni La musica è un elemento che gioca un ruolo importante nelle nostre vite. Abbiamo compilato una piccola lista delle canzoni che in questo 2022 festeggiano 20 anni.

La musica è un elemento importante nella nostra vita, ci sono canzoni che hanno segnato nel corso del tempo tappe magari anche importanti. Un amore, una persona, un momento particolare, una vacanza, momenti spensierati ma a volte anche malinconici. La musica c'è quando facciamo sport e abbiamo bisogno di un sostegno motivazionale o magari è la compagna di viaggio quando ci spostiamo per lavoro. Ci sono le canzoni spensierate che cantiamo sotto la doccia o che canticchiamo mentre passeggiamo. Le abbiamo cantate, condivise con amici o dedicati a qualcuno.

Canzoni che conserviamo su cd o come file nello smartphone o sul desktop del pc. Alcune forse le continuiamo ad ascoltare tutt’oggi, non capacitandoci di come siano potuti passare 20 anni cioè davvero due decenni! Compiliamo una classifica con i 10 pezzi che in questo 2022 festeggeranno 20 anni, in ordine assolutamente casuale:

California – Phantom Planet

Asereje – Las Ketchup

Complicated – Avril Lavigne

All The Things She Said – t.A.T.u

Mundian to Bach ke – Panjabi MC

Geordie – Gabry Ponte

Jenny from the block – Jennifer Lopez

Nuova Ossessione – Subsonica

Salirò – Daniele Silvestri

Festival – Paolo & Chiara Buon ascolto !!



